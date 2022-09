Homem é preso por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo na área rural de Novo Progresso

Luralino de Oliveira, foi preso com a arma usada no crime – (Suspeito preso/Foto; Reprodução PM) –

Policiais Militares da 7ª CIPM ), foram acionados, através da Central PM, na noite da última segunda – feira (29), informados de que no Hospital Municipal de Novo Progresso, havia um homem que teria sido vítima de uma tentativa de homicídio.

A informação apurada pelo Jornal Folha do Progresso, que os dois amigos estavam ingerindo bebida alcoólica em uma propriedade rural, onde houve um desentendimento e o acusado desferiu um tiro de espingarda nas costas da vítima.

Ao se deslocarem até a Unidade Hospitalar, constataram a veracidade das informações. Leandro Goffi Mitelstet, havia sido atingido pelas costas por um disparo de espingarda e estava com ferimentos causados por chumbo nas costas e cabeça. A vítima informou aos militares a localização do acusado, em seguida seguiram em diligência até a vicinal Nova Fronteira na fazenda Diamante onde foi encontrado o acusado Luralino de Oliveira, com a arma usada no crime, uma espingarda calibre 32 marca Rossi com um cartucho deflagrado e um intacto.

Luralino de Oliveira, a arma e as munições foram apresentados na Delegacia do município para a realização dos procedimentos cabíveis e necessários.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/09/2022/08:05:53

