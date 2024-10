Veja filmes e séries que chegam ao cinema ou ao streaming nesta semana

“Maníaco do Parque” estreia no Prime Video na sexta-feira (18) • Divulgação/Prime Video

Produções com Harrison Ford, Peter Dinklage, Silvero Pereira e mais estreiam nos próximos dias.

Toda semana novas produções estreiam nos cinemas e nos streamings. Para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no universo de filmes e séries, a CNN listou os principais lançamentos dos próximos dias. Veja abaixo.

Falando a Real (2ª temporada) – 16 de outubro

Na trama, Jimmy, um terapeuta em luto que começa a quebrar as regras e dizer aos pacientes exatamente o que pensa. Ignorando seu treinamento e ética, ele acaba promovendo grandes mudanças na sua vida e na dos outros.

Elenco: Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams

Sorria 2 – 17 de outubro nos cinemas

A cantora pop Skye Riley está prestes a embarcar em uma turnê mundial quando começa a viver experiências aterrorizantes e inexplicáveis. Tomada pelo horror e pela pressão da fama, ela é forçada a confrontar seu passado para retomar o controle de sua vida antes que seja tarde demais.

Elenco: Naomi Scott, Lukas Gage, Dylan Gelula

O Poder e a Lei (3ª temporada) – 17 de outubro na Netflix

O advogado de Lincoln, Mickey Haller, um idealista iconoclasta, dirige seu escritório de advocacia no banco de trás de seu Lincoln, enquanto cuida de casos grandes e pequenos na extensa cidade de Los Angeles.

Elenco: Manuel Garcia-Rulfo, Becki Newton,NeveCampbell

Irmãos – 17 de outubro no Prime Video

Um criminoso reformado tem a tentativa de seguir em frente é frustrada quando ele se reúne com seu irmão gêmeo em uma viagem pelo país pelo maior prêmio de sua vida. Esquivando-se das balas, da lei e de uma mãe autoritária ao longo do caminho, eles devem curar o vínculo familiar rompido antes que acabem se matando.

Elenco: Josh Brolin, Peter Dinklage, Glenn Close

O Maníaco do Parque – 18 de outubro no Prime Video

Na década de 1990, um motoboy foi acusado de agredir 21 mulheres, matandodez delas. Elena, uma jornalista, está em busca de desvendar a identidade do assassino em série conhecido como Maníaco do Parque.

Elenco: Silvero Pereira, Giovanna Grigio, Marcos Pigosse

