Homem que perseguia ex-companheira é preso pela Polícia Civil em Guarantã do Norte

Foto: Reprodução | Policiais da Delegacia de Guarantã do Norte prenderam, na tarde da ultima quinta-feira (10), um homem autor de violência doméstica praticada contra a ex-companheira.

O suspeito de 31 anos teve o mandado de prisão preventiva decretado pela Vara Única de Guarantã do Norte por descumprimento de medidas protetivas impostas pela Justiça.

O mandado judicial foi decretado após a vítima procurar a Delegacia de Guarantã do Norte no dia 06 de outubro para relatar que o ex-companheiro continuava a procurá-la, mesmo diante das medidas protetivas.

Segundo a vítima, o suspeito ficava na esquina da sua casa observando os seus passos e também para onde ela ia, além de tentar em contato com ela por diferentes números de telefone por ligação ou aplicativo de mensagens.

Diante das evidências, foi representado pelo mandado de prisão preventiva do suspeito, que foi deferido pela Justiça e cumprido na quinta-feira pelos investigadores da Delegacia de Nova Mutum.

O preso foi conduzido para a unidade policial para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Assessoria | Polícia Civil-MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2024/08:15:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...