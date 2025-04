Mulher vai à delegacia fazer B.O. de sumiço do marido e descobre que estava preso

(Foto:Arte Jornal Folha do Progresso) – A esposa Marilene foi até a delegacia na segunda-feira, dia 14 de abril de 2025 para registrar o BO (Boletim de Ocorrência Policial) que o marido Diego Prates Farias Santos, de 30 anos saiu para comprar um gás no dia 10 de abril e desapareceu a quatro dias, mas não conseguiu.

Conforme relatos da esposa Marilene para o Jornal Folha do Progresso, o marido Diego saiu por volta das 10h00min da manhã do dia 10 dizendo que iria comprar um botijão de gás e não retornou mais para casa. Desde o momento em que saiu, não fez contato com nenhum familiar ou amigo, o que aumentou ainda mais a preocupação da família. O Portal do Jornal Folha do Progresso publicou o desaparecimento e compartilhou nas redes. Leia:Homem desaparece após sair para comprar gás em Novo Progresso

Em entrevista ao Jornal Folha do Progresso, Marilene, explicou que foi dois dias consecutivos para fazer o boletim, nesta quarta-feira (16) conversou com o delegado ele pediu para voltar mais tarde, para fazer o boletim. Chegando lá, o policial informou que o esposo Diego Prates Farias Santos, estava preso.

“A princípio, fiquei sem entender o porquê e criei algumas teorias na minha cabeça, até ele falar que o motivo era porque Diego estava detido na própria delegacia da cidade”. Segundo o Delegado ele foi preso por furto qualificado em Novo Progresso e também possuía um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime no estado do Maranhão.

