Veja lista de quem estava no avião que saiu de Cascavel e caiu em Vinhedo

Montagem mostra dez dos ocupantes do avião que caiu em Vinhedo — Foto: Reprodução/TV Globo

Havia 62 pessoas a bordo – sendo quatro tripulantes. Não há sobreviventes.

A Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo) divulgou a lista passageiros e tripulantes que estavam no avião que saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, e caiu na tarde desta sexta-feira (9) em um condomínio em Vinhedo, no interior de São Paulo SP.

Inicialmente, a Voepass noticiou que 61 pessoas tinham morrido após a queda do avião. Na manhã de sábado (10), o número de mortes subiu para 62.

O turboélice, modelo ATR-72-500, tinha como o Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo (veja, mais abaixo nesta reportagem, como foi a queda). A companhia divulgou um telefone, disponível 24h, para prestar informações a familiares, colaboradores e interessados: 0800 9419712.

Veja, em ordem alfabética, a lista dos passageiros e tripulantes:

ADRIANA SANTOS (escrevente que faria concurso em Alagoas)

ADRIANO DALUCA BUENO, 47 anos (professor da rede pública em Toledo, PR, natural de Ourinhos, SP)

ADRIELLE COSTA (mãe do estudante de direito Lucas Felipe Costa Camargo, que também estava no voo)

ALIPIO SANTOS NETO, 36 anos (trabalhava há 16 anos em empresa de processamento de proteína animal e estava em Cascavel a trabalho)

ANA CAROLINE REDIVO (formada em 2014 em administração na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, atualmente trabalhava como nutricionista)

ANDRE MICHEL, de 62 anos (representante comercial, natural de Campo Bom, RS)

ANTONIO DEOCLIDES ZINI JUNIOR (ex-goleiro de futsal e empresário. Marido de Kharine Gavlik Pessoa Zini, que também estava no voo)

ARIANNE RISSO (médica residente em oncologia no Hospital do Câncer de Cascavel)

CONSTANTINO THÉ MAIA (representante comercial, morava no Rio Grande do Norte)

DANIELA SCHULZ FODRA (fisiculturista e mulher do passageiro Hiales Carpini Fodra; morava em Naviraí, MS)

DANILO SANTOS ROMANO, de 35 anos (piloto do avião da Voepass; morava em São Paulo e trabalhava na companhia aérea desde 2022)

DÉBORA SOPER AVILA, de 29 anos (comissária de bordo do avião da Voepass; natural de Porto Alegre)

DENILDA ACORDI

DEONIR SECCO (professor do curso de engenharia agrícola no campus de Cascavel da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste)

DIOGO AVILA

EDILSON HOBOLD, de 52 anos (professor do curso de educação física no campus de Marechal Cândido Rondon Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste; atuou por muitos anos como árbitro de judô)

ELIANE ANDRADE FREIRE (farmacêutica que estava indo visitar a família)

GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA (professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e mulher de Nélvio José Hubner)

HADASSA MARIA DA SILVA (formada em ciências contábeis no campus de Cascavel da Universidade Federal do Oeste do Paraná, Unioeste)

HIALES CARPINE FODRA, de 33 anos (policial rodoviário federal e marido de Daniela Schultz Fodra; nascido em Moreira Sales, PR, morava em Naviraí, MS)

HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA, de 61 anos (copiloto do avião da Voepass)

ISABELLA SANTANA POZZUOLI

JOSÉ CARLOS COPETTI, de 45 anos (gerente de logística, morava em Jacareí, SP)

JOSÉ CLOVES ARRUDA, de 76 anos (aposentado e marido de Maria Auxiliadora Vaz de Arruda; morava em Guaratinguetá, SP)

JOSÉ ROBERTO LEONEL FERREIRA (médico radiologista do Hospital Policlínica de Cascavel e professor aposentado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste)

JOSGLEIDYS GONZALEZ (mãe de Joslan Perez e filha de Maria Parra)

JOSLAN PEREZ (filho de Josgledys Gonzalez e neto de Maria Parra)

KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI (fisioterapeuta, esposa de Antonio Deoclides Zini Júnior, que também estava no voo)

LAIANA VASATTA (advogada)

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

LIZ IBBA DOS SANTOS, de 3 anos (filha do passageiro Rafael Fernando dos Santos, morava em Florianópolis)

LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO, 21 anos (estudante de direito e filho da passageira Adrielle Costa, que também estava no voo)

LUCIANI CAVALCANTI (representante de São Paulo)

LUCIANO TRINDADE ALVES

MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA, de 74 anos (aposentada e mulher de José Cloves Arruda; morava em Guaratinguetá)

MARIA PARRA (mãe de Josgledys Gonzalez e avó de Joslan Perez)

MARIA VALDETE BARTNIK

MARIANA BELIM (médica residente em oncologia no Hospital do Câncer de Cascavel e intensivista na UTI adulta do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, HUOP)

MAURO BEDIN

MAURO SGUARIZI, de 30 anos (produtor musical que estava com casamento marcado)

MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

NÉLVIO JOSÉ HUBNER (procurador municipal em Toledo-PR e marido de Gracinda Marina Castelo da Silva)

PAULO ALVES

PEDRO GUSSO DO NASCIMENTO (analista de pesquisa de mercado, morador de Bom Jesus dos Perdões, SP)

RAFAEL ALVES

RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS, de 41 anos (programador e pai da menina de Liz Ibba dos Santos, de 3 anos; morava em Florianópolis)

RAPHAEL BOHNE (empresário nascido em Fortaleza)

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA (professora de pós-graduação em letras na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste)

REGICLAUDIO FREITAS (empresário nascido em Limoeiro do Norte, CE)

RENATO BARTNIK

RENATO LIMA

RONALDO CAVALIERE, de 43 anos (representante comercial, morava em Maceió)

ROSANA SANTOS XAVIER

ROSANGELA MARIA DEOLIVEIRA

ROSANGELA SOUZA (representante comercial de São Paulo)

RUBIA SILVA DE LIMA, de 41 anos (comissária de bordo do avião da Voepass; trabalhava na companhia aérea havia 14 anos e morava em Ribeirão Preto, SP)

SARAH SELLALANGER (pediatra, atendia no pronto-socorro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, HUOP)

SILVIA CRISTINA OSAKI (veterinária e professora da Universidade Federal do Paraná-UFPR, onde dava aulas desde 2009)

SIMONE MIRIAN RIZENTAL (ex-professora da APAE de Cascavel)

THIAGO ALMEIDA PAULA (representante comercial; nascido no Ceará, morava em Mossoró, RN)

TIAGO AZEVEDO

WLISSES OLIVEIRA (empresário nascido em Fortaleza)

Este slideshow necessita de JavaScript.

Em nota, a Voepass disse priorizar “prestar irrestrita assistência às famílias das vítimas” e que colabora com as autoridades para apuração das causas do acidente. Segundo a empresa, a aeronave decolou de Cascavel sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a aeronave foi fabricada em 2010 e estava em condição regular para operar, com certificados de matrícula e de aeronavegabilidade válidos. De acordo com a agência, os quatro tripulantes estavam devidamente licenciados e com as habilitações válidas.

“A Anac continua monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa. Além disso, a Agência segue no acompanhamento dos desdobramentos das investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)”, diz o comunicado.

Como foi a queda

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20, mas a partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas da torre de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. “A perda do contato radar ocorreu às 13h22”.

A aeronave caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo, e pertence à companhia aérea Voespass Linhas Aéreas, antiga Passaredo. De acordo com a empresa, as vítimas estavam em um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72.

O avião saiu de Cascavel às 11h46 e pousaria em Guarulhos.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou o acidente e disse que vai monitorar “a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes”.

A Polícia Federal instaurou inquérito para investigar o acidente.

No início da noite desta sexta, a FAB confirmou ter encontrado as caixas-pretas, que depois seriam enviadas a Brasília.

A rota percorrida pelo avião

Trajetória de avião que caiu em Vinhedo — Foto: Arte g1

Como era o avião que caiu em Vinhedo — Foto: Arte g1

Curtir isso: Curtir Carregando...