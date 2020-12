Ministério da Saúde confirma primeiro caso de reinfecção por covid-19 no Brasil

De acordo com nota divulgada, a paciente foi diagnosticada em junho e outubro (Foto:Getty Images)

A paciente reside em Natal e atua como profissional da saúde

O Ministério da Saúde e o governo do Rio Grande do Norte informaram que uma profissional da saúde de 37 anos, residente em Natal, é o primeiro caso de reinfecção pela covid-19 registrado no Brasil. De acordo com nota divulgada na noite de quarta-feira (9), a paciente foi diagnosticada em junho e outubro.

Apesar de outros estados já terem indicado suspeita de reinfecção, o caso é considerado o primeiro por ser o único que constatou a presença de linhagens distintas do vírus Sars-CoV2 nas amostras coletadas e analisadas por todos os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde, segundo o governo potiguar.

A paciente atua na área da saúde do Rio Grande do Norte e Paraíba. Ela teve o primeiro diagnóstico da covid-19 em 23 de junho, por um teste do tipo RT-PCR coletado na Paraíba.

Quatro meses depois, ela voltou a ter sintomas da doença. O diagnóstico foi novamente confirmado por um teste RT-PCR em 13 de outubro.As duas amostras foram analisadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que constatou a presença de linhagens diferentes do vírus e confirmou ser um caso de reinfecção.

“As linhagens detectadas estão em circulação no Brasil, segundo estudos realizados por unidades de pesquisa nacionais. Nesse sentido, a investigação dos casos permite compreender a cepa viral circulante em ambos os estados no intuito de estabelecer medidas de vigilância epidemiológica efetivas contra a Covid-19”, afirma a nota do Ministério da Saúde.

