Jader Filho será ministro das Cidades, fechando os três ministérios do MDB

Jader Filho deve se encontrar nesta tarde com Lula após ter sua indicação acolhida pelo MDB na Câmara. (Foto: Ricardo Stuckert).

O empresário e presidente do diretório do MDB no Pará, Jader Filho, será o novo ministro das Cidades. A indicação será feita nesta quarta-feira (28) por lideranças do partido ao presidente eleito Lula, em encontro marcado para as 15h. Os emedebistas também vão indicar o senador eleito Renan Filho (MDB-AL) para o Ministério dos Transportes, como já havia antecipado o Congresso em Foco na última sexta-feira (23). Além dos dois, a legenda terá Simone Tebet como ministra do Planejamento, conforme acerto fechado pela senadora com o presidente eleito.

“Acabamos de ter a última conversa depois de ouvir toda a bancada. O nome do Renan já estava pacificado e agora decidimos indicar Jader Filho para o Ministério das Cidades”, confirmou ao Congresso em Foco o líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL).

O escolhido para o Ministério das Cidades é irmão do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e filho do senador Jader Barbalho (MDB-PA) e da deputada Elcione Barbalho (MDB-PA). Ele disputava a vaga com o deputado José Priante (MDB-PA), seu primo e vice-presidente do diretório estadual paraense.

Priante tinha maior apoio da bancada da Câmara. Mas acabou preterido diante de articulações internas, já que o Pará será o estado com mais representantes no MDB na próxima legislatura. Dos 42 deputados eleitos pelo partido, nove são paraenses.

“O Priante é um deputado muito respeitado e capaz. Esse processo não deixará sequela alguma”, afirmou Isnaldo Bulhões. Segundo ele, o próximo passo será dialogar com parlamentares do partido que tiveram forte ligação com o governo Jair Bolsonaro para unificar o partido em torno da gestão petista.

“É o caso do deputado Osmar Terra, por exemplo, que tem uma identidade muito forte com Bolsonaro. Mas nós vamos construir um diálogo dentro do campo ideológico e democrático”, acrescentou.

Além de Isnaldo, participarão do encontro com Lula o presidente do partido, deputado Baleia Rossi (SP), e os futuros ministros Jader Filho e Renan Filho. O presidente havia se comprometido a ceder ao MDB três ministérios: um para Tebet, como forma de apreço e reconhecimento por seu apoio no segundo turno da eleição presidencial, outro para indicação da bancada na Câmara e um terceiro sob a responsabilidade dos emedebistas no Senado. (Com informações do Congresso em Foco UOL).

Jornal Folha do Progresso em 29/12/2022/10:15:27

