Veja quem é Esquerdista Yamandú Orsi eleito presidente do Uruguai

Quem é Yamandú Orsi, pupilo de Mujica que será o próximo do presidente do Uruguai – (Foto:Reprodução Estadão e G1)

Aos 57 anos, Orsi já foi professor de história e ex-governador do departamento (espécie de Estado) de Canelones, o segundo maior do Uruguai.

Oposição ao governo atual (presidido por Luis Lacalle Pou), o próximo presidente uruguaio teve sua campanha eleitoral apoiada pelo ex-presidente José Mujica. Aliás, ele é considerado uma espécie de pupilo político de Mujica.

Entre suas promessas políticas durante a campanha eleitoral, Orsi tocou em temas como causa ambiental, apoio aos pequenos produtores e inclusão social.

Em mais de um momento, ele também falou em fazer uma política baseada no diálogo e prometeu, caso eleito, não fazer mudanças radicais no país.

Assim como Mujica, Orsi diz que não irá morar na Palácio Estévez, a casa tradicional dos chefes de Estado do país. Em entrevistas, o esquerdista expressou preferência pela vida no campo e um estilo de vida sem luxo.

Lula parabeniza Yamandú Orsi

Antes mesmo do resultado oficial anunciar Orsi como presidente eleito, Lula (PT) se baseou nas projeções que apontavam a vitória do esquerdista para parabenizá-lo.

“Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito Yamandú Orsi, a Frente Ampla e meu amigo Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje”, escreveu Lula no X (antigo Twitter). “Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional.”

Fonte:G1/Jornal Folha do Progresso

