Avião da FAB com brasileiros e estrangeiros que estavam na Ucrânia chega ao Recife

Aeronave pousou na capital pernambucana por volta das 6h40 desta quinta-feira (10). Operação trouxe ao país 42 brasileiros, 20 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano, além de crianças, cães e gatos.

Avião da FAB chega ao Recife com brasileiros que estavam na Ucrânia

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) enviado para resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia chegou ao Recife às 6h42 desta quinta-feira (10). O KC-390 Millennium partiu da Polônia na quinta-feira (9) e, depois da parada na capital pernambucana, segue para Brasília. (A informação é do G1)

Além dessa aeronave, chegou também a Pernambuco um avião Legacy, que faz parte da Operação Repatriação e trouxe parte dos refugiados. Eles pousaram na Base Aérea do Recife, na Zona Sul da capital pernambucana.

Segundo a FAB, vieram para o Recife 42 brasileiros, 20 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano. A Força Aérea também disse que embarcaram 14 crianças, mas não especificou se elas fazem parte do total de pessoas mencionado nas nacionalidades. Também vieram oito cães e dois gatos.

Um vídeo, recebido pelo g1 via WhatsApp, mostra o momento em que as pessoas saltam da aeronave na Base Aérea do Recife (veja imagens abaixo).

A previsão é que todos cheguem ao meio-dia desta quinta-feira à Base Aérea de Brasília, onde deve acontecer uma cerimônia de recepção.

O KC-390 Millennium é mesma aeronave passou pela capital pernambucana na ida para a Europa, em uma parada estratégica. Além de resgatar brasileiros, a missão incluiu o transporte de ajuda humanitária para a Ucrânia.

No KC-390, foram levadas à Ucrânia 11,6 toneladas de medicamentos para atendimento emergencial, alimentos e itens de necessidade básica com tecnologia para funcionamento autônomo – utilizados em locais sem recursos e em situações extremas, como guerras e conflitos.

Assista ao vídeo

Brasileiros chegam ao Brasil após fugirem da guerra na Ucrânia. Confira: https://t.co/MwsyagmAvO pic.twitter.com/rh7gyXHTCK — Congresso em Foco (@congressoemfoco) March 10, 2022

Confira a carga:

*50 purificadores de água, de tecnologia e fabricação nacionais (com capacidade combinada para purificar cerca de 300 mil litros de água por dia);

* 50 kits voltaicos com painel solar para abastecer o equipamento de energia de forma autônoma;

* 10 toneladas de alimentos desidratados de alto teor nutritivo (400 mil refeições);

* 5 kits de medicamentos para emergências médicas, oriundos dos estoques públicos administrados pelo Ministério da Saúde, sem comprometer o abastecimento nacional.

10/03/2022

