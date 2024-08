Veja quem é o sargento investigado por assassinato de advogado em Cuiabá

Foto: Reprodução– Omigha de Lima Oliveira, 54, sargento aposentado da Polícia Militar, foi identificado como um dos alvos da operação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na manhã desta terça-feira (30). A ação mirou os suspeitos do assassinato do advogado Renato Nery, em Cuiabá.

Investigadores cumpriram um mandado em Guarantã do Norte (595 km ao norte de Cuiabá), um na Capital e outro em Várzea Grande. As apurações estão sob sigilo e a DHPP comunicou que outras informações serão divulgadas no momento oportuno, para não comprometer o andamento da investigação.

Conforme apurado pelo GD, um dos alvos da operação foi Omigha de Lima Oliveira. Ele já foi alvo de diversas denúncias, como, por exemplo, uma do Ministério Público de Mato Grosso, de 2019, por homicídio. Também foi acusado de ameaça, entre outros.

O suspeito é morador de Guarantã e, durante ação da Polícia Civil, apresentou resistência e se negou a entregar duas armas registradas, com calibres 9mm, mesmo usado no homicídio no dia 5 de julho, em frente ao escritório do advogado em Cuiabá.

Em um boletim de ocorrências registrado no último dia 28, Omigha acionou a PM para comunicar que havia encontrado um projétil de calibre 9mm na lavanderia de sua casa. Na ocasião, ele disse que não ouviu disparos de arma de fogo.

Em seu perfil em uma rede social, ele publicou diversas fotos com armas de fogo e também um certificado de conclusão do curso de Defesa Residencial e Proteção Familiar. Na página ele se apresenta como segurança.

O assassinato

Passava das 9h do dia 5 de julho quando a polícia foi acionada, a denúncia era de que um advogado foi baleado na avenida Fernando Corrêa da Costa, uma das mais movimentadas de Cuiabá. Câmeras de segurança ajudaram a entender a dinâmica do crime. Renato Nery chegou na porta do escritório, que fica na esquina entre a avenida e uma rua que liga ao bairro Pico do Amor.

Ele desceu e estava indo em direção da escada, quando foi alvejado pelos disparos e caiu na calçada. Não há informações exatas de quantos disparos atingiram a vítima, mas sabe-se que um dos tiros foi na cabeça.

Depois do crime, o suspeito fugiu. Em entrevista à imprensa, o coronel PM Edylson Figueiredo afirmou que se trata de um crime planejado. “Tem certamente fatos relevantes que motivaram a ação. As forças de Segurança estão empenhadas em buscar os criminosos”, disse.

