Vejam vagas de emprego em Novo Progresso para esta sexta-feira 30 de julho de 2021

COMÉRCIO DE NOVO PROGRESSO TEM NESTA SEXTA(30)DEZENAS DE OFERTAS DE VAGAS DE EMPREGO

SUPERMERCADO CASTANHA – Supermercado castanha 2 está precisando de padeiro ou ajudante de padeiro. Ir na padaria do mercado falar com Emanoel ou Marciano. Obsv: Não precisa ter experiência

REI DO CIMENTO AGORA CONSTRUSILVA ESTÁ CONTRATANDO VENDEDOR INTERESSADOS LEVAR CURRÍCULO NO LOCAL OU NO 98122-1512.

RADIADORES E SOLDAS BRASIL AINDA ESTÁ PRECISANDO DE TÉCNICO EM RADIADORES E UM TÉCNICO EM AR CONDICIONADOS FALAR COM NANDO OU GLEYSON, AV. ISAIAS ANTUNES, SCREMIM AO LADO DO POSTO DADO

RESTAURANTE CASEIRO CONTRATA-SE COZINHEIRA E AJUDANTE DE COZINHA NO, INTERESSADAS IR NO RESTAURANTE

POSTO DA AMAZÔNIA ESTÁ PRECISANDO DE UMA PESSOA PARA CAIXA E OUTRO PARA FRENTISTA SALÁRIOS ACIMA DE 1600, MAIS HORA EXTRA. MAIS INFORMAÇÕES IR AO POSTO AMAZÔNIA SENTIDO SANTARÉM

T R TAPAJÓS PRECISA DE UM MOTORISTA PARA CAMINHÃO TRUCK

MADEIREIRA DO JAIR NO MIL PRECISA DE ALINHADOR/PUXADOR COM AJUDANTE DE DESTOPADOR. SALARIO A COMBINAR INTERESSADOS LIGAR NO 98424-3761.

RENOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PRECISA DE VENDEDOR E ENTREGADOR. INTERESSADOS LEVAR CURRÍCULO NA AV. BRASIL

CGB ENERGIA – ABRE VAGAS PARA AGENTE COMERCIAL – COBRANÇA. – REQUISITOS TER ENSINO MÉDIO COMPLETO, PACOTE OFFICE BÁSICO CNH “A”, CONHECIMENTOS EM TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO E ATENDIMENTO AO CLIENTE, COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS. PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO, FLEXIBILIDADE, RELAÇÕES INTERPESSOAIS, INICIATIVA E TOMADA DE DECISÃO – INTERESSADOS MANDAR CURRÍCULO NA AGENCIA DA EQUATORIAL, NO WHATSAPP 9398121-1004 OU NO E MAIL francisco.sousa@cgbengenharia.com

TRANSPORTADORA BATISTA – DISPONIBILIZA ALGUMAS VAGAS DE EMPREGO:

-SOLDADOR

-MECÂNICO

– AUX. ADMINISTRATIVO (PREFERÊNCIA HOMEM)

INTERESSADOS ENTREGAR CURRÍCULO NA BASE DA EMPRESA, SÍTIO SÃO LOURENÇO, BR 163, SENTINDO SANTA JÚLIA.

Fonte:Cultura FM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...