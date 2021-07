Dois homens e uma mulher suspeitos de serem assaltantes são mortos em confronto com a polícia em Novo Progresso, diz PM

Homens foram localizados após denúncia anônima que estavam fortemente armados em uma residência, segundo a polícia foram recebidos a tiros, na troca de tiros os três foram baleados e socorridos para Hospital Municipal e não resistiram, indo óbito. Dois homens e uma mulher morreram no confronto, identificado JOSE BASILIO DE SOUSA, vulgo, Zagueiro,outros ainda não foram identificados.

Dois homens suspeitos e uma mulher morreram em um confronto com policiais, na manhã desta sexta-feira (30), em Novo Progresso, de acordo com a Polícia Militar (PM). A troca de tiros aconteceu em uma residência nas proximidades do cemitério municipal as margens da rodovia Br 163.

De acordo com a PM, os três mortos são suspeitos de cometerem assalto na cidade de Novo Progresso.

Que por volta das 05h20 as Gus do policiamento ordinário e reforço com o apoio do sub cmt da 7° CIPM, foram averiguar uma denúncia fortíssima de que nacionais estariam fortemente armados e cometendo delitos na área de novo Progresso-PA. Que ao chegarem no local indicado as GUs foram recebidas a disparos de arma de fogo, que foi repelida injusta agressão, cessando toda a atitude delituosa dos nacionais, que logo em seguida foi acionado o apoio médico, no entanto os nacionais não resistiram e a Polícia Civil. Tratava-se do nacional JOSE BASILIO DE SOUSA, vulgo, Zagueiro, conhecido por tráfico de entorpecentes, e roubos na área de Novo Progresso, juntamente com mais dois nacionais que ainda não foram identificados.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

