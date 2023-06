Vendedor de açaí é assassinado com 20 tiros, no Pará

Vendedor de açaí Antônio Marcelo Gomes, 35 anos. (Foto:Reprodução / Polícia Militar).

O crime ocorreu na noite de sábado (24) quando a vítima saía do local da venda

O vendedor de açaí Antônio Marcelo Gomes, 35, foi assassinado com aproximadamente 20 tiros, na noite de sábado (24), por volta de 21h, na Passagem das Flores, bairro de Águas Negras, no distrito de Icoaraci. A vítima foi abordada quando deixava o local de trabalho. A Polícia Civil está investigando o caso, mas ainda não tem informações sobre os criminosos.

De acordo com informações repassadas por policiais militares, a vítima trabalhava com venda de açaí e vinha recebendo ameaças de morte. Inclusive, foi comentado que Antônio estaria se preparando para passar um tempo fora de Icoaraci e se mudar para o município de Igarapé-Açu, nordeste do Pará.

Moradores do local informaram aos policiais militares, que faziam a segurança da área durante o trabalho de remoção do corpo, que Antônio vinha sendo apontado como miliciano, pois ele tinha várias amizades com policiais militares. Mas foi comentado também que ele tinha boas relações com as pessoas da comunidade.

Algumas pessoas comentaram que ele era trabalhador e que fazia desde o preparo até a venda do açaí.

Sobre o momento do crime, os curiosos não souberam informar detalhes, mas durante o trabalho de levantamento de local realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, peritos identificaram que a vítima foi baleada com pelo menos 20 tiros e que os disparos foram feitos de duas armas de diferente calibre.

Por meio de nota, a Polícia Civil informa que uma equipe da Divisão de Homicídios foi até o local para realizar os primeiros levantamentos. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Perícias são realizadas para identificar e localizar a autoria do crime.

A Polícia Civil já tem conhecimento da ocorrência e deve chamar a família da vítima, moradores do local e demais pessoas para prestarem depoimento sobre o crime. Quem tiver informações e quiser contribuir com o trabalho da polícia pode ligar para o disque denúncia 181. O denunciante tem a identidade preservada.

