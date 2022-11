Mulher morre após colisão entre moto e carro em Itaituba (PA)

Uma mulher de 28 anos, identificada como Raylane Nara Correa Sousa, morreu após ser vítima de um grave acidente no sábado (19), em Itaituba.

O acidente aconteceu no cruzamento da travessa São José com sétima rua do bairro Bela Vista, por volta das 23h.

Segundo informações da polícia, Raylane estava em uma moto Honda Biz branca, quando teria avançado a preferencial e colidido com um carro modelo Gol de cor Cinza, conduzido por um homem identificado como Eliaquim Pimentel, que após o ocorrido permaneceu no local e prestou ajuda à vítima, juntamente com populares.

Ainda segundo informações, Raylane foi socorrida e chegou com vida ao Hospital Regional do Tapajós (HRT). A morte foi confirmada cerca de 2 horas depois.

A vítima é filha de um servidor do município, funcionário do hospital municipal. A SEMSA emitiu nota e manifestou pesar pela morte prematura da jovem. (Com informações do Portal Giro – Foto: Jhony Notícias).

