PF intercepta encomenda com dinheiro falsificado em Santarém

Na manhã desta terça-feira (18) o Grupo de Capturas da Polícia Federal (GCAP) obteve sucesso na apreensão em flagrante de um menor de idade pelo cometimento de ato infracional análogo ao crime de moeda falsa.

Após denúncia anônima, a equipe da Polícia Federal conseguiu abordar o menor no momento exato do recebimento da encomenda enviada pelos correios. Na oportunidade, foi confirmada a presença de moeda falsa na encomenda.

Dado que o envolvido era menor de idade, ele foi apreendido e conduzido à delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Esta operação reflete o compromisso contínuo da Polícia Federal em proteger a sociedade contra crimes dessa natureza, garantindo a segurança e a integridade econômica da população.

