Venezuelano é preso suspeito de raptar estudante de 11 anos, em Manaus

Foto: Reprodução | Um venezuelano, que não teve o nome divulgado foi preso na noite desta quarta-feira (7), no bairro de Educandos, na Zona Sul de Manaus, por suspeita de raptar um estudante Italo Samuel Freitas e Freitas, de 11 anos, que estava desaparecido desde o dia 23 de julho deste ano, após ir para a escola Dorval Varela de Moura, no bairro Raio de Sol, em Manaus.

De acordo com o tenente Heber, da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a criança chegou a ser resgatada com o estrangeiro.

“Conseguimos obter êxito nesse caso e levar o criminoso para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (Depca)”, disse o tenente.

Uma tia da vítima, de 52 anos, afirmou que está aliviada com o caso, mas chocada com a situação, pois existe a suspeita que o menino tenha sido abusado sexualmente.”Esse venezuelano raptou meu sobrinho e ficou obrigando ele a vender drogas, além de ser abusado”, explicou a mulher.

O venezuelano foi encaminhado para a Depca, no conjunto Morada do Sol, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, onde a situação ainda está em andamento no plantão policial. Após os procedimentos policiais, o estrangeiro ficará à disposição da justiça.

Fonte: Portal Estado do Pará News com informações da A Crítica e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2024/10:14:07

