Ventania com chuva de granizo causa destruição e falta de energia em cidades do interior do Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma ventania forte e chuva de granizo causou destruição e falta de energia elétrica no final da tarde desta terça-feira (24) em três cidades do interior do Pará. Não houve registro de feridos. O registro ocorreu no final da tarde.

Em canaã dos carajás, no sudeste do estado moradores gravaram o momento em que a intensidade dos ventos causou o destelhamento completo de uma casa.

Em outro vídeo, um grupo de pessoas é gravado parado em meio à poeira espalhada pela ventania, os prejuízos foram muitos.

Além disso, um tapume que cercava um terreno tombou e ficou jogado em meio à pista. Moradores também relataram que ficaram sem fornecimento de energia elétrica por conta dos danos na fiação.

Em Ourilândia do Norte, muitas árvores chegaram a cair no chão, placas de publicidade foram destruídas e algumas residências também foram destelhadas.

Os estragos foram causados após cerca de uma hora e meia de chuva forte, no município. O vendaval ainda deixou grande parte da cidade sem energia.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Immet) a queda de granizo, registrada em Ourilândia Norte e Rondon do Pará costuma ocorrer quando existe altas temperaturas na superfície e ondas de humidade da Amazônia.

Segundo o órgão, a expectativa é que o fenômeno aconteça novamente até o fim de semana.

Em relação ao serviço de energia, a Equatorial informou que trabalha para restabelecer o fornecimento de energia elétrica em Ourilândia do Norte.

Fonte: G1 PARÁ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/2024/12:42:46

