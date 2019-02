Estado inicia em março visitação a barragens no Pará

O Grupo de Trabalho de Segurança e Estudo de Barragens do Pará, coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), dá início ao calendário de visitação às estruturas licenciadas pelo Estado no próximo dia 11 de março. A data foi confirmada nesta sexta-feira (15), durante reunião do GT no Centro Integrado de Monitoramento Ambiental (Cimam).

As visitas, que devem seguir ao longo do mês, começam pela região Sudeste, mas também serão vistoriadas barragens nas regiões Oeste e Nordeste do Pará. As equipes vão in loco acompanhar o estado atual das contenções, e devem observar principalmente inconformidades que possam afetar a integridade das construções.

“As barragens que vamos vistoriar, até o momento, não apresentam inconformidades que possam sugerir perigos imediatos. Além disso, aqui no Estado nós não temos nenhuma barragem que tenha sido construída unicamente com o método utilizado na cidade de Brumadinho (MG)”, tranquilizou o secretário da Semas, Mauro Ó de Almeida.

No encontro estiveram presentes representantes de 14 entidades, entre elas, Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), e de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop); Universidade Federal do Pará (UFPA); Casa Civil; Procuradoria Geral do Estado (PGE); Agência Nacional de Mineração (AGN); e Ministérios Público Estadual e Federal (MPE e MPF).

“É importante que o grupo busque maneiras de evitar danos e possíveis acidentes. Fazendo as ações necessárias”, afirmou Ambrózio Ichihara, diretor da AGN/PA.

Durante a reunião, o secretário adjunto da Semas, Rodolpho Z. Bastos, informou que a o órgão tem investido na capacitação dos servidores. “Conseguimos inscrever 2 servidores no curso de Segurança de Barragens promovido pela Escola Nacional da Administração Pública (Enap). O estudo é voltado apenas para os servidores federais, mas, pela importância deste tipo de conhecimento para o nosso estado, conseguimos as vagas”, finalizou.

