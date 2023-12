Ventos fortes e chuva causam danos em Sinop; programação de Natal transferida

A chuva com fortes ventos, esta tarde, causaram danos e prejuízos em alguns pontos na cidade. Na área central, diversas tendas utilizadas por comerciantes, na praça da Bíblia (onde há a programação do Natal dos Sonhos) acabaram virando com o vento, além de serem danificadas.

Na avenida das Itaúbas, centro, parte do forro de PVC no setor de estacionamento de uma empresa caiu. Nas obras do novo terminal do aeroporto, foi necessária interrupção de algumas atividades devido à força do vento.

Em nota, a prefeitura informou que “em virtude da forte chuva que comprometeu as estruturas da vila natalina, as apresentações culturais desta quinta-feira (14), estão suspensas”. Ainda segundo a assessoria, as equipes já estão trabalhando para realizar reparos.

