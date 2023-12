Juíza manda soltar fazendeiro que destruiu viaturas da Sema após ter maquinário apreendido

Apesar da soltura, Vagner Gastão Capelli terá que cumprir medidas cautelares.

A juíza Silvana Fleury Curado, da Vara Única da Comarca de Colniza (1.065 km de Cuiabá), mandou soltar o fazendeiro Vagner Gastão Capelli, 54 anos, menos de 24 horas após ele ser detido. Capelli tinha sido preso por destruir duas caminhonetes da Sema, usando uma picareta, e ameaçar passar por cima de um dos agentes com um trator.

Em sua decisão, a magistrada entendeu que, mesmo comprovada a materialidade e os indícios da autoria do crime, o homem não tem maus antecedentes e não representa perigo para outros. Ela também afirmou que o fazendeiro não irá atrapalhar o andamento das investigações.

Por conta disso, foi ordenada a soltura de Capelli. “Ante o exposto, CONCEDO a liberdade provisória ao flagranteado VAGNER GASTÃO CAPELLI”, diz trecho da decisão.

O fazendeiro, no entanto, terá de cumprir algumas medidas cautelares, como: comparecimento em todos os atos do processo, a proibição de mudar de endereço sem autorização judicial, a proibição de se ausentar da comarca, a proibição de frequentar bares, boates e congêneres, assim como locais onde haja consumo de bebidas alcoólicas, e a proibição da prática de novos fatos típicos, especialmente os ambientais.

Como já publicado pelo RepórterMT, uma equipe da Força Tática foi acionada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) para dar apoio em operação de combate à irregularidades e crimes ambientais em um local que tinha alerta de desmatamento.

As equipes localizaram pontos de desmate em uma fazenda. Em primeiro momento, o Vagner se apresentou como proprietário do local. O agente da Sema pediu que ele o acompanhasse durante a fiscalização e o fazendeiro o fez, mas questionou se sua máquina esteira seria apreendida.

A cerca de 3 quilômetros da sede, os agentes flagraram um trator esteira derrubando arbustos e demais vegetações. Diante do flagrante, o agente questionou o fazendeiro sobre a autorização para a ação, que o homem respondeu não ter. Então, o agente pediu que o maquinário fosse levado para a sede da fazenda, onde seria decidido pela apreensão ou remoção.

Ao perceber que a máquina seria levada, o Vagner começou a gritar com os agentes, dizendo que o equipamento não sairia do local.

Os policiais pediram que ele se acalmasse, mas o homem gritou ainda mais. “Não vai levar”. Em fúria, ele pegou um pedaço de ferro, arremessou contra um trator e se jogou no chão.

Em seguida, ele subiu no trator e dirigiu rumo às caminhonetes da Sema. Imagens mostram policiais ordenando a parada, mas o homem avança com o veículo, aos gritos.

Além dos militares, é possível ouvir os filhos do fazendeiro gritando para que ele parasse e conseguiram convencê-lo.

No entanto, ao descer do trator, o homem pegou uma picareta e desferiu diversos golpes contra as duas caminhonetes da Sema, danificando faróis e os para-brisas.

