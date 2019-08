Vereadores retomam atividades nesta terça

(Foto:Reprodução)_ – Apesar das sessões ordinárias retornarem apenas esta semana, outras ações têm sido realizadas na casa.

O recesso parlamentar foi durante o mês de Julho.

As sessões ordinárias na Câmara Municipal de Novo Progresso retornam na próxima terça-feira (06). Entre os projetos que devem entrar na pauta está aprovação da atas das sessões extraordinárias realizadas no mês de Julho de 2019.

Apesar das sessões ordinárias retornarem apenas nesta terça, outras ações têm sido realizadas na casa.Veja a Pauta da 19ª reunião Ordinária de 06 de Agosto de 2019 AQUI.

Apesar das sessões ordinárias retornarem apenas nesta terça (06), outras ações têm sido realizadas na casa. No mês de recesso (Julho) três sessões extraordinárias foi realizada pelos vereadores, uma para aprovar doação financeira para APRONOP (Associação do Produtores Rurais de Novo Progresso) , para realização do Rodeio de 2019, outra para autorizar abertura de credito para o executivo municipal construir escola no setor industrial II e para abertura de credito adicional para contratar a merenda escolar do município de Novo Progresso.

Vale lembrar que as sessões ordinárias acontece todas as terças, com inicio as 19horas, e são abertas ao publico.

