Vestibular 2024: UFPA publica edital com oferta de 7.644 vagas para o ano que vem

(Foto: Reprodução) – As inscrições para o Processo Seletivo 2024 (PS UFPA 2024) iniciam no próximo dia 4 de setembro, às 14h, e encerram do dia 16 outubro de 2023

A Universidade Federal do Pará publicou nesta terça-feira (29) o edital do Processo Seletivo 2024 (PS UFPA 2024), que oferta 7.445 vagas em 182 ofertas de cursos, além de 199 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). Ao todo, são 7.644 vagas, 264 a mais que a seleção anterior. Para participar do PS 2024, os estudantes interessados devem realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. A nota do Enem seguirá como único critério para concorrer às vagas.

As inscrições iniciam às 14h do dia 4 de setembro e encerram às 17h do dia 16 outubro de 2023, por meio do site do Centro de Processos Seletivos da UFPA (CEPS). Haverá a cobrança de uma taxa de inscrição no valor de R$ 100, que deverá ser paga por meio de boleto bancário, até o dia 31 de outubro de 2023.

Tem isenção?

Estudantes de escola pública ou equivalente podem solicitar isenção do pagamento da taxa, no ato de inscrição. Quem estudou todo o ensino médio em escola particular com bolsa integral também poderá solicitar isenção da taxa mediante a apresentação de comprovante dessa condição no momento da inscrição. Quem não tiver a isenção deferida, deverá pagar o boleto bancário até o dia 31 de outubro de 2023.

Bônus

O candidato que tiver cursado todo o ensino médio na modalidade presencial (mesmo que com períodos de ensino remoto emergencial), em escola pública ou privada, em um ou mais dos estados da Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) poderá solicitar, no ato da inscrição, um bônus de 10% (dez por cento) sobre a nota obtida no Enem 2023. Essa bonificação também poderá ser solicitada por estudantes que tenham concluído o ensino médio por meio de exames de proficiência, desde que tenham residido em um dos estados da Região Norte nos últimos três anos (período de 29 de agosto de 2020 a 29 de agosto de 2023).

No momento da habilitação ao vínculo institucional, o estudante que recebeu a bonificação precisará comprovar essa condição, sob o risco de perder o direito ao bônus e ter sua nota final recalculada e sua classificação alterada.

E as cotas?

Como nos anos anteriores, o PS 2024 adotará o Sistema de Cotas com a distribuição das vagas conforme a legislação vigente. Em cada oferta de curso/turno, metade das vagas é de ampla concorrência (direcionada a todos os candidatos) e a outra metade é direcionada a estudantes de escolas públicas (Cota Escola), com percentuais específicos para estudantes de baixa renda (Cota Renda), pessoas negras de cor preta, pessoas negras de cor parda e indígenas (Cota PPI), e pessoas com deficiência (Cota PcD). Ainda há a oferta de uma vaga adicional destinada a estudantes com deficiência em cada oferta de curso/turno/entrada (Cota PcD Adicional).

No quadro 1 do edital, estão descritos os grupos de vaga e seus respectivos destinatários; no quadro 2, constam os grupos de vagas a que cada candidato pode concorrer conforme seu perfil. No ato da inscrição, o candidato deverá optar pela concorrência ou não a cada tipo de cota, conforme seu perfil.

Habilitação com novidade

Os estudantes que forem classificados no processo seletivo em vagas de cotas precisarão comprovar, no momento da habilitação ao vínculo institucional, as condições que lhe garantem o direito à vaga reservada. Uma novidade este ano é que, caso o candidato seja indeferido na comprovação de algum critério do Sistema de Cotas, não será mais eliminado do processo e permanecerá na lista de espera dos outros grupos de vagas a que concorreu para o caso de eventuais chamadas adicionais (repescagens). Por outro lado, será eliminado da seleção quem faltar a qualquer etapa do processo de habilitação.

Estudantes que forem classificados em Cota Escola terão que comprovar ter cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Também tem direito à Cota Escola quem obteve certificado de conclusão com base no resultado do Enem, do ENCCEJA ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino, desde que não tenha frequentado o ensino médio em escola particular.

Já candidatos classificados em Cota Renda precisarão comprovar ter renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1,5 salário-mínimo nacional per capita.

Estudantes classificados em Cota PPI serão convocados para validação da condição autodeclarada de pessoa negra de cor preta, pessoa negra de cor parda ou indígena por Banca de Heteroidentificação e Banca de Verificação da Autodeclaração Indígena. Candidataos classificados em Cota PcD também passarão por avaliação da Banca Multiprofissional de Verificação PcD.

No site do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC), está disponível a relação de documentos obrigatórios para comprovação da condição em cada tipo de cota. Para a habilitação do PS 2024, os estudantes só terão que comprovar a condição da vaga efetivamente ocupada, ainda que tenham realizado a inscrição em outro

Retorno do Exame de Habilidades Específicas

Uma novidade nesta seleção é o retorno do Exame de Habilidades Específicas para o curso de Licenciatura em Música, suspenso no período pandêmico. O exame consistirá em uma prova prática (valendo 700 pontos) e uma entrevista (com pontuação máxima de 300 pontos), a serem realizadas no dia 10 de dezembro. Estará apto a concorrer às vagas do curso o estudante que obtiver, no mínimo, 400 pontos no exame.

O candidato que concorrer ao curso de Licenciatura em Música deverá, no ato da inscrição, fazer uma segunda opção de curso. Em caso de reprovação no Exame de Habilidades Específicas, o estudante concorrerá automaticamente às vagas da segunda opção de curso informada na inscrição. Quem faltar ao exame será eliminado.

Outra novidade: inscrição única para cursos com duas entradas

Outra novidade nas regras da seleção deste ano é que os cursos que preveem duas entradas em um mesmo turno ao longo de 2024 (1º ou 2º semestre) terão inscrição única. Os estudantes classificados serão organizados nas turmas da primeira ou da segunda entrada, conforme a ordem decrescente da sua classificação, considerando a preferência de entrada registrada no momento da inscrição no PS. Na distribuição de cada entrada, será garantido o percentual de 50% de classificados na Ampla Concorrência e 50% de classificados no Sistema de Cotas.

Reoferta

Desde o PS 2022, o Processo Seletivo da UFPA prevê um procedimento chamado reoferta, por meio do qual, as vagas que não tiverem candidatos classificados poderão ser disponibilizadas para nova concorrência. Esse sistema possibilita que o estudante aprovado e não classificado se inscreva em vagas remanescentes de outros cursos. É outra oportunidade de ingresso para além das chamadas regulares (repescagens). Serão abertas reofertas sempre que houver vagas originalmente disponibilizadas sem preenchimento e sem lista de espera após a divulgação do primeiro listão. Desse modo, otimiza-se a ocupação da totalidade das vagas ofertadas para que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior.

Atendimento

O Centro de Processos Seletivos da UFPA disponibiliza os seguintes canais para dúvidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h: (91) 3201-7266 (telefone e WhatsApp), e-mailatendimento.ceps@ufpa.br e atendimento presencial no Setor Básico do Campus Guamá (Av. Augusto Correa, 01).

