Vestida de Branca de Neve, Andressa Urach faz sexo com anão e vídeo viraliza

(Foto:Reprodução) – O nome de Andressa Urach está na boca do povo após um vídeo de sexo, publicado na plataforma de conteúdo adulto Privacy, vazar e viralizar nas redes sociais.

Na cena, a modelo aparece vestida de Branca de Neve e realizando o fetiche de ter relações sexuais com um anão. A filmagem foi feita pelo próprio filho da ex-Fazenda, Arthur Urach.

Na última sexta-feira (11/8), a ex-Miss Bumbum já havia compartilhado algumas fotos com Pistolinha, quem aparece nas cenas de sexo. “Amei os momentos com um homem pequeno”, escreveu ela.

Nos stories, ela também mostrou que estava em um quarto de motel, acompanhada do filho e de seu assessor. Na ocasião, ela contou que Arthur a gravaria nos conteúdos.

“Alugamos um quarto bonito para fazer a gravação do meu conteúdo no Privacy e hoje vou ter duas câmeras”, disse demonstrando entusiasmo. “Olha quem veio comigo”, falou ao mostrar o filho. O DJ embarcou na vibe da mãe: “Isso vai dar o que falar”. Andressa Urach concordou: “Vai dar o que falar, como diz o Arthur. Arthur e Anderson vão gravar para mim hoje. Vocês não têm noção do que estamos preparando”.

Nas redes sociais, o conteúdo vazado da plataforma deu o que falar e dividiu opiniões. “Ainda bem que o pai pegou a guarda do outro filho. Fim dos tempos e triste demais ver uma mãe e filho chegarem a esse ponto de escrotidão”, detonou uma pessoa. “É um absurdo tão grande que não sei nem o que falar”, disse outra. “Povo criticando mais tá lá procurando os vídeos no off (risos)”, completou uma terceira.

Há algumas semanas, Andressa Urach voltou a usar as redes sociais para responder perguntas sexuais feitas pelos seus seguidores. Durante o bate-papo no Instagram, a ex-Fazenda revelou um fetiche que deseja realizar. “Tenho muita vontade de ficar com um anão. A Branca de Neve e os Sete Anões”, declarou.

Além de revelar o próprio fetiche, a modelo também expôs desejos “estranhos” de clientes com quem já se relacionou. “Ele me colocou de castigo, olhando para a parede. Não sei como sentiu prazer nisso, mas fiquei ali, olhando para parede (risos). Teve [outro] que pediu para eu pisar no ‘piupiu’ dele, de salto alto. Fiquei com muito medo de machucar, mas eu fiz e ele gostou”, compartilhou.

Urach ainda aproveitou para revelar que, em breve, gravará um vídeo fazendo sexo anal e disponibilizará em sua sua na plataforma de conteúdo adulto. “Vai, sim! No mês de agosto. Já agendei com o boy. Vai ter”, disse ela.

Fonte:metropoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2023/16:37:18

