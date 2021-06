Modelo diz que sexo 10 vezes ao dia a deixa mais jovem: ‘Nada melhor que um orgasmo’

“Nada é melhor para o corpo e para a mente do que um orgasmo. Fazer sexo me fez parecer e me sentir mais jovem. Transar me mantém em forma e faz meu sangue chegar com mais força em todo o meu corpo, da ponta dos pés ao topo da minha cabeça. É por isso que minha pele sempre está tão boa”, afirma ela.

E também comentou sobre quando está em um relacionamento. “Quando estou namorando, faço sexo de seis a 10 vezes em um único dia. isso me ajuda de todas as maneiras e me deixa sempre otimista e feliz. Além disso, o estresse pode causar rugas, e fazendo sexo não tenho esse problema”, confessou Stephanie.

Na entrevista, a modelo revelou alguns detalhes íntimos sobre suas aventuras na “hora H”. “O lugar mais louco onde já fiz sexo foi no banheiro público do restaurante de hotel de luxo”, revelou.

“Eu e meu namorado transamos o dia todo e fomos ao restaurante para comer. Chegando lá, tivemos que dar uma escapadinha. Uma outra vez, deixamos a família em casa numa festa e fomos para dentro do carro, na garagem, para fazer sexo”, disse ela, e ainda contou que os dois foram pegos em flagrante pela mãe do rapaz.

“Ele ficou com vergonha, mas eu não achei nada demais. Porque nós não deveríamos estar fazendo sexo?”, ressaltou. Solteira no momento, Stephanie disse que costuma sair e paquerar, mas que só considera a relação um namoro quando ganha um anel de compromisso.

