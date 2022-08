Viatura da PRF se envolve em acidente na BR-010 no Pará

Colisão entre caminhonete e viatura da PRF aconteceu na BR-010. | Foto:Reprodução

As primeiras informações indicam que os prejuízos foram apenas materiais e ninguém teria ficado ferido

De norte a sul do país, estradas federais e estaduais ligam municípios e estados para garantir o fluxo de pessoas e produtos do agronegócio. Uma das rodovias federais mais importantes neste sentido é a BR-010, chamada de Belém/Brasília.

Esta via tem um trânsito intenso diariamente e todo cuidado é pouco ao trafegar por ela. Na manhã desta sexta-feira (12), um acidente envolveu uma caminhonete e uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Motoristas que passavam pelo local fizeram um vídeo do acidente e compartilharam nas redes sociais.

A colisão teria ocorrido em um trecho próximo ao município de Ipixuna do Pará e ninguém teria ficado ferido, segundo a PRF. Os danos foram apenas materiais.

A PRF ressaltou que ainda apura as circunstâncias do acidente. O local onde aconteceu apresenta falhas (ou ausência) de sinal de telefonia móvel e internet, o que atrasa a chegada de informações à central. Na delegacia de Ipixuna do Pará, até às 11h desta sexta, nenhum registro sobre o acidente foi registrado. (Com informações do DOL).

Jornal Folha do Progresso em 12/08/2022/

