Viatura do IBAMA se envolve em acidente com motocicleta;um fica ferido em Novo Progresso

(Foto: Reproduçao Jornal Folha do Progresso) – Um vídeo foi enviado para redação do Jornal Folha do Progresso, mostra uma Viatura do Ibama fazendo socorro de um homem que se envolveu em acidente com moto.

Conforme a informação, a viatura acabou atingindo a na via contrária o motociclista lançado ao chão. O Acidente aconteceu por volta das 12h45min desta quarta-feira,16 de março de 2022 no entroncamento da avenida Orival Prazeres com rua Dagostin (Lado da PEMAZA) no bairro Vista Alegre em Novo Progresso.

Devido à colisão, o motociclista se feriu sendo socorrido com ajuda de populares e levado na viatura do IBAMA ao pronto-socorro do Hospital Municipal de Novo Progresso. O estado de saúde dele não foram informados.

