Vice-prefeito do PT morre após sofrer infarto durante comício eleitoral

Foto: Reprodução | De acordo com familiares, Marcelo Sales sofreu um infarto fulminante e foi rapidamente socorrido, mas não conseguiu resistir.

A cidade de Paripiranga, na Bahia, está em luto após a súbita morte de Marcelo Sales, vice-prefeito de 59 anos,do PT, na noite deste domingo, 8, durante um comício no povoado Lagoa Preta. O infarto fatal ocorreu enquanto Sales acompanhava o evento de campanha do candidato a prefeito Talisson Santa Rosa, do PSD.

De acordo com familiares, Marcelo Sales sofreu um infarto fulminante e foi rapidamente socorrido, mas não conseguiu resistir. A morte repentina do político abalou a comunidade local, onde ele tinha uma longa trajetória de serviço público. Sales havia sido vereador de Paripiranga em dois mandatos, em 2008 e 2012, e estava concorrendo novamente ao cargo de vereador nesta eleição. Além disso, era presidente do PT no município.

A dor pela perda de Marcelo Sales foi expressa nas redes sociais pelo prefeito Justino Neto, também do PSD. Em uma homenagem emocionada, Neto descreveu Sales como um “amigo” e destacou a importância do vice-prefeito para sua administração e para a comunidade. “Foram oito anos de caminhada lado a lado, unidos pela força e pelo apoio mútuo. Sua presença sempre foi um pilar de união, e sua falta será profundamente sentida”, escreveu o prefeito.

A deputada estadual Fátima Nunes, do PT, também prestou suas condolências, afirmando que ainda é difícil aceitar a perda. “Ainda é difícil acreditar que você não está mais entre nós, mas peço ao bom Deus que te conceda o descanso eterno”, declarou Nunes.

O falecimento de Marcelo Sales deixa um vazio significativo na política local e na vida de todos que o conheciam e respeitavam. A cidade de Paripiranga e a comunidade do PT estão de luto, refletindo sobre a contribuição duradoura do vice-prefeito para a política municipal.

