VÍDEO: Avião de pequeno porte cai na Filadélfia, nos Estados Unidos

Avião de pequeno porte cai na Filadélfia, nos Estados Unidos — Foto: Philadelphia Office of Emergency Management/AFP

Episódio ocorre dias após colisão entre avião de passageiros e helicóptero militar em Washington, matando 67 pessoas, em acidente aéreo mais letal em quase 25 anos nos EUA

Uma pequena aeronave particular caiu na Filadélfia nesta sexta-feira, informou o governador do estado da Pensilvânia, onde fica a cidade, no nordeste dos Estados Unidos. Veículos de imprensa locais publicaram imagens de uma bola de fogo que provocou diversos incêndios no solo na sequência.

“Estamos oferecendo todos os recursos enquanto [os serviços de emergência] respondem ao pequeno acidente envolvendo um avião particular no nordeste da Filadélfia”, escreveu o governador Josh Shapiro na rede social X. “Vamos continuar fornecendo atualizações assim que tivermos mais informações”, acrescentou.

O acidente na Filadélfia acontece apenas dois dias depois da colisão no ar envolvendo um avião de passageiros e um helicóptero militar nas imediações do aeroporto Ronald Reagan em Washington, que matou 67 pessoas, o acidente aéreo mais letal em quase 25 anos nos Estados Unidos.

Seis pessoas viajavam a bordo da aeronave acidentada na Filadélfia, segundo a emissora local FOX 29, que citou policiais presentes no local. O órgão de gestão de emergências da Filadélfia escreveu na rede social X que um “incidente considerável” estava em andamento em um bairro da cidade e que ruas e estradas nas proximidades foram fechadas. Também pediu ao público que evitasse a área.

Dezenas de efetivos dos bombeiros podiam ser vistos no local, do lado de fora de um shopping a céu aberto que possui um enorme estacionamento, vários restaurantes e lojas. A polícia e o departamento dos bombeiros não responderam aos pedidos de comentários da AFP. O aeroporto Northeast Philadelphia fica nas proximidades, de acordo com uma lista do Departamento de Transportes da Pensilvânia, e é usado por aeronaves menores.

“Grande incidente perto das avenidas Cottman e Bustleton no nordeste da Filadélfia, em frente ao shopping Roosevelt. Estradas fechadas na área, incluindo partes do Roosevelt Boulevard. Evite a área”, escreveu o órgão de gestão de emergências da cidade no X.

