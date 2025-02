Avião que caiu nos EUA fazia transporte hospitalar e levava seis mexicanos de volta ao país

Acidente na Filadélfia acontece dois dias após colisão no ar entre avião de passageiros e helicóptero militar em Washington, que matou 67 pessoas — Foto: Philadelphia Office of Emergency Management/AFP

Ocupantes eram uma menina que havia recebido atendimento médico no país, sua mãe e membros da equipe médica e de voo.

Um avião médico com seis mexicanos a bordo caiu e causou um incêndio em uma área urbana da Filadélfia, informaram autoridades americanas e mexicanas nesta sexta-feira, dois dias após 67 pessoas morrerem em um acidente aéreo em Washington. Imagens de vídeo mostram o que parece ser o avião bimotor descendo em um ângulo acentuado em direção a uma área residencial, liberando uma enorme bola de fogo no impacto e espalhando destroços sobre casas e veículos.

O avião, um Learjet 55, caiu por volta das 18h30, horário local (20h30 em Brasília), com seis pessoas a bordo, informou a Administração Federal de Aviação (FAA) em um comunicado. Os ocupantes eram uma menina que havia recebido atendimento médico nos Estados Unidos, sua mãe e membros da equipe médica e de voo, que morreram no acidente, informou à AFP o hospital infantil onde a menina foi tratada.

“A paciente estava recebendo cuidados médicos do Hospital Infantil Shriners, na Filadélfia, e estava sendo transportada de volta para seu país natal, o México, em uma ambulância aérea fretada quando o acidente ocorreu”, disse Mel Bower, porta-voz do centro.

Momentos depois, o Ministério das Relações Exteriores do México informou nas redes sociais que “seis pessoas de nacionalidade mexicana viajavam na aeronave”. A equipe consular mexicana está “em contato” com as famílias das vítimas. De acordo com a FAA, o Learjet 55, um jato executivo franco-americano, havia decolado do Aeroporto Nordeste da Filadélfia pouco antes, com destino a Branson, Missouri.

A operadora do avião, Jet Rescue Air Ambulance, confirmou em um comunicado à mídia dos EUA que havia dois passageiros e quatro tripulantes a bordo.

“Neste momento, não podemos confirmar se há sobreviventes” no incidente nesta cidade no leste dos Estados Unidos, acrescentou.

Dezenas de socorristas estavam no local do lado de fora do Roosevelt Mall, um shopping center no nordeste da Filadélfia com lojas e estabelecimentos de alimentação. Várias testemunhas disseram às equipes de televisão locais que viram partes de corpos dentro ou perto dos escombros. O membro do Conselho Municipal da Filadélfia, Mike Driscoll, disse temer que moradores ou outras pessoas no local pudessem ter morrido. “Não parece bom. É uma situação triste”, disse ele à CNN.

“Mais almas inocentes foram perdidas” neste “triste” acidente, lamentou o presidente dos EUA, Donald Trump, em sua plataforma Truth Social, após saber do acidente. A polícia da Filadélfia disse à CBS News que várias pessoas ficaram feridas no chão.

“Várias casas e veículos foram danificados” no acidente no nordeste da Filadélfia, disse a prefeita Cherelle Parker em uma entrevista coletiva.

A FAA disse que estava iniciando uma investigação com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes sobre o incidente. A carga de trabalho está aumentando para as duas agências, que também estão investigando a colisão de quarta-feira em Washington entre um jato de passageiros operado por uma subsidiária da American Airlines e um helicóptero Black Hawk, o desastre aéreo mais mortal do país em quase um quarto de século.

Veja imagens do acidente e do resgate

Os investigadores recuperaram a caixa-preta do helicóptero do exército na sexta-feira, enquanto as duas caixas-pretas do avião de passageiros foram encontradas na noite de quinta-feira. Até esta sexta-feira, 26 corpos ainda estavam desaparecidos no congelado Rio Potomac, onde as aeronaves caíram em um acidente que causou 67 mortes.

A colisão foi o primeiro grande acidente nos Estados Unidos desde 2009, e o mais mortal desde a queda do avião da American Airlines em Belle Harbor, Nova York, em 2001, que matou todos os 260 passageiros.

