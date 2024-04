Balsa que levava caminhão-tanque afunda no Marajó-Pará; vídeo

Balsa que levava caminhão-tanque naufragou no rio Cajuuba, em Muaná |Foto: Reprodução/Redes Sociais

Embarcação que transportava um caminhão-tanque afundou em trecho do Rio Cajuuba, no município de Muaná, no Arquipélago do Marajó.

Em muitos municípios da Amazônia, o transporte fluvial e marítimo é a principal alternativa de transporte de moradores e cargas. Na região do Arquipélago do Marajó, no Pará, o tráfego de balsas e embarcações menores é intenso pelos rios, que se tornam o único acesso a muitas comunidades ribeirinhas.

Neste domingo (7), uma balsa naufragou no rio Cajuuba, no município de Muaná, no Marajó. Vídeos gravados por testemunhas mostram a embarcação levando um caminhão-tanque de combustível momentos antes de afundar.

Após o naufrágio, tanto a embarcação quanto o caminhão foram parar no fundo do rio. Moradores das proximidades da Vila de Mocajatuba socorreram os ocupantes da balsa em rabetas e canoas.

Segundo informações apuradas pelo perfil de notícias nas redes sociais Marajó Online, a embarcação pertence a empresa Cidade Transportes, especializada em transporte de cargas perigosas e com sede em Santarém, no oeste do Pará. A companhia atua como terceirizada, fazendo o transporte de combustível para a Energy Assets do Brasil, fornecedora de energia em Muaná.

Não se sabe até o momento se o caminhão-tanque estava carregado com combustível no momento do naufrágio. Os moradores temem que o óleo diesel da embarcação e do veículo vazem e contaminem as águas do rio Cajuuba, o que provocaria uma grande tragédia ambiental.

Veja vídeo:

Vídeo: balsa que levava caminhão-tanque afunda no Marajó-Pará.

Leia mais: https://t.co/37TOTgMFvH pic.twitter.com/NYQlHNBx49 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 8, 2024

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/04/2024/12:28:41

