Vídeo: cachorro caramelo ‘furta’ celular em oficina e foge

O crime foi flagrado por câmeras de segurança de uma residência próximo da oficina mecânica localizada na cidade de Jaicós, no Piauí.

Uma cena inusitada foi flagrada por câmera de segurança de uma residência no Piauí. Um cachorro de cor caramelo foi filmado ‘roubando’ um celular de uma oficina mecânica localizada na cidade de Jaicós, no interior do estado. Na imagens é possível ver que o animal com o aparelho na boca fugindo.

Um motociclista que passava no local observou o fato e avisou para as pessoas que estavam na oficina. Depois disso, os funcionários que estavam no estabelecimento saíram correndo atrás do animal e conseguiram recuperar o aparelho.

O fato curioso ocorreu na tarde da última quinta-feira (04) e viralizou nas redes sociais.

VEJA O VÍDEO:

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2024/16:37:57

