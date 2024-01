Modelo leva soco de síndico e fica com buraco no rosto

Mariana Meneses trabalha como modelo para salões de beleza e também é universitária.

Na madrugada deste domingo, a estudante universitária Mariana Lopes de Meneses, 24 anos, foi agredida no rosto pelo síndico do prédio onde reside em Teresina, após buscar ajuda para um problema de vazamento de gás.

Segundo informações, após o relato do incidente por volta das 3h30, o síndico reclamou do horário em que estava sendo “incomodado”, reagindo com palavrões e agredindo ela e o namorado, causando um ferimento facial de 3 cm na jovem após um soco.

A visita ao apartamento do síndico aconteceu devido ao forte cheiro de gás de cozinha proveniente do andar superior. Após a agressão, Mariana e o namorado acionaram a Polícia Militar, que foi até o local, mas o síndico não foi encontrado.

Levada a um hospital particular na região, o laudo comprova que a modelo sofreu uma perfuração facial, o que exigiu suturas. Ela compartilhou vídeos nas redes digitais mostrando o rosto ensanguentado e o ferimento perto da boca.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2024/16:42:54

Notícias gratuitas no celular

Siga o Instagram do Folha do Progresso

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...