VÍDEO: Candidato a vereador achado amarrado com arame farpado forjou o próprio sequestro, diz PF

Candidato achado amarrado com arame farpado forjou o próprio sequestro, diz PF — Foto: Reprodução

Eliomar Cardoso da Silva é candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT) na cidade de Iguatu, interior cearense. Ele será indiciado por falsa comunicação de crime.

Um candidato a vereador do Ceará será indiciado por falsa comunicação de crime após forjar seu próprio sequestro na cidade de Iguatu, localizada a cerca de 389 quilômetros de Fortaleza.

Eliomar Cardoso da Silva é candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Em nota, a Polícia Federal informou que o caso teve início quando o candidato reportou o suposto crime às autoridades locais, afirmando que havia sido sequestrado por organização criminosa.

No entanto, a PF disse que desde o início das investigações “inconsistências foram notadas”:

“O candidato a vereador, que colaborou com as investigações, confessou aos agentes da PF ter forjado o crime.”, disse a polícia.

Agora, o candidato será indiciado por falsa comunicação de crime, conforme previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro. Em nota, o Ministério Público Eleitoral de Iguatu disse que vai requisitar os documentos da investigação à Policia Federal “com objetivo de cessação do registro de candidatura”.

“A notícia se espalhou rapidamente, gerando grande repercussão nas redes sociais e na imprensa, com uma série de fake news alimentando a narrativa.”

O g1 procurou o Partido dos Trabalhadores (PT) para saber mais detalhes sobre a candidatura de Eliomar, quais os próximos passos e qual a posição do partido. O portal também contatou o próprio candidato e aguarda respostas.

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na área de divulgação de candidaturas e contas eleitorais, Eliomar Cardoso aparece com candidatura deferida até a manhã deste domingo (1°).

Ainda de acordo com o TSE, ele declarou R$ 155 mil em bens: um imóvel de R$ 120 mil e um automóvel de R$ 35 mil. Eliomar é servidor público municipal e técnico em enfermagem.

