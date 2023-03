Terremoto atinge Argentina, Equador, Peru, Chile e México; há 14 mortos

Homem mexe em escombros – (foto: FERNANDO MACHADO / AFP)

Terremoto atingiu, principalmente, a divisa do Equador com o Peru e deixou destruição mortos

Um terremoto que na tarde deste sábado (18) teve início no Equador atingiu outros quatro países, deixando ao menos 14 mortos em consequência do abalo de magnitude 6,5. Argentina Equador, Peru, Chile e México foram atingidos pelo terremoto. O abalo mais forte aconteceu no Equador e no Peru.

O presidente equatoriano, Guilherme Lasso, confirmou 14 mortes e um ferido no país –13 províncias foram afetadas.

O tremor no Equador ocorreu às 12h12 locais (16h12 de Brasília), com magnitude de 6,5, e teve seu epicentro no município equatoriano de Balao, a cerca de 140 km do porto de Guayaquil, e a uma profundidade de 44 km, indicaram autoridades.

O terremoto no Peru teve menos intensidade (cerca de 4,5), atingindo a costa norte e central. Até o momento, não foram notificadas vítimas nem danos significativos.

No México, o abalo foi de magnitude 3,3 e notado a 12 km a noroeste do município de Uruapan, às 13h no horário local (16h de Brasília).

No Chile, o terremoto teve magnitude de 4,6 e sentido às 17h locais na comuna de Sierra Gorda (mesmo horário de Brasília).

Na Argentina, os tremores foram registrados em Mendoza (5,0) e em Catamarca (3,0), com 30 minutos de diferença de um para o outro. Cerca de 50 minutos depois, um outro tremos foi registrado em San Juan (2,6 de magnitude).

O Instituto Oceanográfico e Antártico da Marinha do Equador afirmou que o tremor “não reúne as condições necessárias para gerar um tsunami” no Pacífico.

“Saí para a rua porque vi as pessoas começando a correr desesperadas, saindo dos carros”, contou Magaly Escandón, uma vendedora de artigos de costura em Cuenca, no sul do Equador.

A Secretaria de Gestão de Riscos do Equador indicou que em Cuenca a fachada de uma casa desabou sobre um veículo e deixou “uma pessoa falecida”. Na província de El Oro, três pessoas morreram na queda de uma torre.

O tremor foi ainda sentido em cidades como Quito, Manabí e Manta, segundo usuários nas redes sociais.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/03/2023/08:48:09 com informações do portal em.com.br

