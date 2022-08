Suspeito de participar de assalto a banco em Ipixuna do Pará, é preso

(Foto:| Divulgação Policia) – Adenilson da Silva Rocha, conhecido como Gaúcho, é o segundo suspeito de participação na ação criminosa preso nos últimos sete dias.

Gaúcho prestou auxílio ao grupo criminoso na preparação e execução do crime.

Segundo os dados da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Segup, no ano de 2021, o Pará chegou a marca da redução de 100% de roubo a instituições financeiras comparado aos anos de 2018, 2019 e 2020, que computaram 19, 15 e 3 casos, respectivamente, tendo o último registro, ocorrido na madrugada de 1º de dezembro de 2020, no município de Cametá, na região do Baixo Tocantins.

Uma grande operação deflagrada pela Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA) da Polícia Civil do Pará em conjunto com outras equipes especializadas da Polícia Militar prendeu na última quinta-feira (4), o segundo envolvido no roubo a agência bancária do Bradesco, ocorrido no último dia 30 de julho deste ano, em Ipixuna do Pará, região nordeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi efetuada no município onde o crime ocorreu, após trabalho investigativo de inteligência, o qual identificou que Adenilson da Silva Rocha, conhecido como Gaúcho prestou auxílio ao grupo criminoso na preparação e execução do crime. Segundo as investigações, uma semana antes do crime, o Gaúcho abrigou o grupo em sua casa na vila de São Vicente, zona rural do município, onde fizeram o planejamento final da ação e prepararam armamentos, munições e explosivos, inclusive sendo o ponto de partida para a prática do delito. As apurações também apontam, que na noite do roubo, o preso foi deslocado do sítio ao centro da cidade, para monitorar o movimento da polícia local e repassar as informações para o início da ação.

Para o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, explica que o trabalho investigativo de inteligência está garantindo com que as forças de segurança consigam elucidar o crime com celeridade.

“Os casos de roubo a banco nesta modalidade tem avançado em outras regiões do Brasil, porém nós seguimos na contramão, sem registrar nenhum caso durante 1 ano e 7 meses. Porém, com esse caso ocorrido, estamos trabalhando fortemente na prevenção e repressão, por meio de estratégias para garantir que eventos como esses continuem sendo evitados. Em relação ao ocorrido em Ipixuna, nossas equipes já estão dando respostas, mostrando que nenhum ato criminoso vai ficar impune em nosso estado”, afirmou.

Após ser preso, Adenilson prestou depoimento e foi autuado por roubo duplamente majorado e associação criminosa armada. O celular dele também foi apreendido e passará por perícia que deve auxiliar nas investigações que ainda estão em andamento.

O trabalho investigativo segue sendo realizado pelas Polícias Civil e Militar, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA) e Coordenadoria Operações e Recursos Especiais (CORE), Batalhão de Operações e Policiais Especiais (BOPE), Batalhão da ROTAM, Grupamento Aereo de Segurança Pública (Graesp), além de guarnições locais, conforme recomendado pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Roubos a Bancos, estabelecido em fevereiro deste ano.

Segundo participante de roubo a banco em Ipixuna do Pará é preso em grande operação das Policiais Civil é Militar pic.twitter.com/FfGsw7GaVH — Wesley Costa Rabelo (@oreporterr) August 5, 2022

Primeira prisão

Outro homem, identificado como Reginaldo Roseno da Silva, vulgo Naldo teve a prisão efetuada em pouco mais de 48h do ocorrido, na última segunda-feira (01). Após ser localizado, o homem levou os agentes até o acampamento dos criminosos, que fica a cerca de 2 horas da sede do município. No local foram encontrados coletes balísticos, explosivos e dinheiro danificado, fruto do roubo, além de duas motocicletas utilizadas no crime. O investigado e todo o material apreendido foi encaminhado à Unidade Policial de Ipixuna do Pará, onde o mesmo foi ouvido e está a disposição da justiça.

O trabalho investigativo segue sendo realizado pelas Polícias Civil e Militar, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA) e Coordenadoria Operações e Recursos Especiais (CORE), Batalhão de Operações e Policiais Especiais (BOPE), Batalhão da ROTAM, Grupamento Aereo de Segurança Pública (Graesp), além de guarnições locais, conforme recomendado pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Roubos a Bancos, estabelecido em fevereiro deste ano.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/08/2022/17:20:19 com informações DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...