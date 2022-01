Tiroteio assusta moradores no bairro do Aeroporto em Novo Progresso

Um tiroteio deixou moradores assustados no bairro do Aeroporto, no início da noite desta segunda-feira,24 de janeiro de 2022 em Novo Progresso.

Segundo moradores, a intensa troca de tiros, ocorreu com a chegada de polícias militares, em uma residência do bairro que fica distante 9 km do centro da cidade de Novo Progresso.

Populares relatam a presença de duas ou mais viaturas da PM, e muitos tiros. O SAMU chegou no local, com ocorrência de vítima.

As redes sociais divulgam que a polícia Militar, desarticularam uma quadrilha de tráfico de drogas que houve trocas de tiros e uma pessoa morreu, drogas e outras três pessoas foram apreendidas.

Aguardem mais informações.

24/01/2022

