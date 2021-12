Vídeo: estrada maranhense que liga o Estado ao Pará cede; veja!

A estrada liga a região dos municípios de São Pedro da Água Branca, no Maranhão, e Abel Figueiredo, no Pará.(Foto:

Aforça da natureza pode ser muitas vezes devastadora e mudar completamente a paisagem de um lugar. As correntezas dos rios não pedem licenças e podem arrastar tudo que estiverem pela frente.

No último domingo (19) um trecho da rodovia MA-125 que liga os estados do Pará e Maranhão acabou cedendo em virtude das fortes chuvas que têm caído na região maranhense, durante a madrugada.

O trecho fica entre as cidades de Vila Nova dos Martírios (MA) e Cidelândia (MA). A estrada liga a região dos municípios de São Pedro da Água Branca, no Maranhão, e Abel Figueiredo, no Pará, e é uma das principais vias de acesso à população desses dois estados.

Segundo moradores da região, a estrada já aparentava diversos pontos de deterioração, quando o rio Jacarezinho transbordou, atingiu a rodovia e levou um trecho com a força da correnteza.

A recuperação do trecho da MA-125 é de responsabilidade do governo do Maranhão. A via encontra-se interditada.

