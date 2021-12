VÍDEO: Funcionário de restaurante é agredido ao pedir comprovante de vacinação a cliente em Alter do Chão, em Santarém

VÍDEO: Funcionário de restaurante é agredido ao pedir comprovante de vacinação a cliente em Alter do Chão, no PA

Caso foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento e o cliente foi convidado a se retirar; um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Santarém.

Um funcionário de um restaurante em Alter do Chão, no Pará, foi agredido na noite da última quarta-feira (15) após pedir a apresentação do comprovante de vacinação contra Covid-19 para liberar a entrada de um cliente. Uma câmera de segurança do estabelecimento flagrou o momento da agressão. As imagens mostram o funcionário pedindo o documento ao cliente, que abaixa a máscara e diz algo. O rapaz tenta forçar a entrada, mas é impedido pelo funcionário, que coloca seu corpo na frente e acaba atingido por um soco no rosto e um empurrão. A proprietária do restaurante informou à TV Tapajós, afiliada da Globo na região, que o agressor apareceu no estabelecimento com um casal de amigos. O rapaz e a mulher apresentaram o comprovante e entraram, mas ele recusou-se e, então, partiu para cima do funcionário. Homem é retirado do restaurante Após a agressão, o homem adentrou o restaurante sob olhares assustados dos outros clientes. Momentos depois, no entanto, a própria dona do estabelecimento pediu para que ele se retirasse. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Santarém e o caso foi apresentado à Divisão de Vigilância Sanitária.

