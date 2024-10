Vídeo: homem é flagrado com jacaré vivo amarrado em caminhonete em MS

O animal foi flagrado amarrado na carroceria de um caminhão. • Foto: Divulgação/Polícia Militar Ambiental

Na última quinta-feira (24), o motorista confessou ter capturado o animal e uma multa foi expedida.

Um homem foi autuado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) após ser flagrado andando com um jacaré vivo preso na carroceria de uma caminhonete. O caso ocorreu no dia 15 de outubro, em Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul, em uma cooperativa na cidade, e as imagens da ação foram usadas como prova para a aplicação da multa.

Veja o vídeo do flagrante:

Vídeo: homem é flagrado com jacaré vivo amarrado em caminhonete em MT Leia mais: https://t.co/OkLcMTNste pic.twitter.com/1SrrZ15FV5 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 28, 2024

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, eles foram acionados por funcionários de uma cooperativa em Anaurilândia (MT) para capturar um jacaré que havia sido avistado no pátio da empresa.

Quando chegaram ao local, o animal não foi localizado e ninguém soube dizer onde o jacaré estaria.

No dia seguinte, receberam imagens que mostraram um homem capturando e amarrando o jacaré na carroceria de uma caminhonete e saindo do pátio com o animal preso na traseira. O veículo foi visto seguindo pela rodovia MS-276, sentido Batayporã.

Após a denúncia, a polícia iniciou as investigações e, com base nas imagens, conseguiu identificar o autor.

Com a cooperativa, confirmaram que o homem esteve no local para adquirir uma carga de milho na data do ocorrido.

Na última quinta-feira (24), foi expedida uma ordem de serviço para a equipe realizar uma vistoria na propriedade onde o homem estaria.

Durante a vistoria, ele confessou ter capturado o jacaré, mas afirmou tê-lo soltado em um córrego próximo.

Apesar de não terem sido encontrados restos do animal, a PMA constatou que o jacaré foi submetido a condições de sofrimento, caracterizando o crime de maus-tratos.

Pela infração, o homem foi multado em 100 UFERMS (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul), o equivalente a R$ 4.955,00.

Além disso, ele poderá responder criminalmente pelo crime, com pena de detenção de três meses a um ano.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/10/2024/10:10:42

