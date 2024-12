Vídeo: homem morde coxinha e ela explode e causa queimaduras no rosto dele

Especialistas em culinária sugerem que o incidente pode ter ocorrido devido à formação de um bolsão de ar dentro da coxinha | Foto: Reprodução

Cliente pediu coxinha para merendar em um estabelecimento e ao dar a primeira mordida ela simplesmente explodiu no rosto dele. Especialistas explicam porque isso pode acontecer.

A coxinha é um dos salgados mais conhecidos e mais consumidos nas lanchonetes e panificadoras do Brasil. O melhor, é claro, é quando elas estão bem quentinhas e crocantes. Mas o que menos se espera é que um acidente aconteça quando você vai consumir esse lanche e foi justamente isso que aconteceu.

Um caso um tanto inusitado foi registrado em um restaurante no Bairro Alto, em Curitiba no Estado do Paraná. Ao morder o primeiro pedaço de uma coxinha, o cliente foi surpreendido pela explosão do alimento, que causou queimaduras leves em seu rosto.

O caso ocorreu em uma data emblemática: a mística sexta-feira 13, conhecida por ser um dia de azar, mas só ganhou repercussão esta semana.

Conforme o relato do dono do estabelecimento, a coxinha estava na estufa. Ele retirou e entregou para o cliente. No momento em que ele mordeu, houve uma explosão e um barulho “parecido com de o pneu de uma bicicleta estourando”.

“Fiquei em estado de choque vendo a massa grudar no rosto dele, parecia uma bomba”, lembrou Christian, que informou que o cliente teve queimaduras superficiais e foi rapidamente atendido pela equipe. No dia seguinte, o homem retornou ao bar e, felizmente, estava bem.

O proprietário do bar explicou que a coxinha foi preparada como de costume, logo após ser frita e colocada em uma estufa, sem qualquer alteração no processo. “Ela estava quentinha quando foi servida, não sei o que causou a explosão”, afirmou.

Veja o momento da explosão da coxinha no vídeo abaixo:

Vídeo: homem morde coxinha e ela explode no rosto dele Leia mais https://t.co/4eVI6O1jf7 pic.twitter.com/kmfKIwHOqI — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 18, 2024

O cliente foi rapidamente atendimento no local e socorrido de ambulância. Ele sofreu queimaduras leves.

O empresário que aparece no vídeo relatou que nunca tinha visto uma situação dessas. Ele já havia visto casos de coxinhas explodirem durante o momento que estavam sendo fritas, mas nunca desta forma.

POR QUE EXPLODIU?

Especialistas em culinária sugerem que o incidente pode ter ocorrido devido à formação de um bolsão de ar dentro da coxinha, o que gerou pressão interna durante a fritura. Ao ser mordida, essa pressão foi liberada de forma abrupta, causando a explosão.

Para evitar acidentes semelhantes, especialistas orientam que, ao consumir coxinhas, o ideal é abrir o salgado com a mão antes de mordê-lo, liberando o vapor quente e evitando queimaduras.

