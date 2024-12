Empresário teve joias e acessórios levados pelos criminosos | Foto: Reprodução/Vídeo

Acessórios e joias foram levados pelos criminosos durante o assalto; nenhum dos assaltantes foi identificado até o momento.

A criminalidade não se limita mais nem aos horários. Na manhã desta terça-feira (17), um empresário foi assaltado em frente a uma loja no bairro de Aparecida, em Santarém, no oeste do Pará.

O crime foi flagrado por câmeras de monitoramento instaladas na área externa do empreendimento.

A vítima, identificada como Alexandre Duarte, saía da loja depois de comprar uma piscina. Na ocasião, ele ajustava o objeto dentro da carroceria da caminhonete, com a ajuda de duas funcionárias da loja, quando foram abordados pela dupla criminosa.

Nas imagens é possível as funcionárias voltando para a loja, sem ter qualquer objeto roubado. O empresário, por outro lado, permanece sob a mira da arma de fogo apontada por um dos suspeitos. Sem resistência, ele entrega joias e acessórios que estava usando.

Os criminosos fugiram de moto, quase sendo atingidos por outro veículo que vinha pela rua. Até o momento, nenhum dos dois foi identificado.

Veja o vídeo:

Vídeo: dupla rende e rouba empresário em Santarém | PA Leia mais https://t.co/GwI3rbZTjG pic.twitter.com/qKtBRVgCFL — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 18, 2024

