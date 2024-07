Vídeo: homem morre em acidente entre carreta e motocicleta na BR 230, em Santarém, no Pará

Acidente em Miritituba, vilarejo em Santarém, oeste paraense. | (Foto: Reprodução)

Na manhã desta segunda-feira, 22, um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta, resultou na morte de uma pessoa, na BR-230, próximo ao km 11, no distrito de Miritituba, um vilarejo, localizado na margem direita do Tapajós, ao sul de Santarém, oeste paraense.

Segundo informações, os dois veículos seguiam em sentidos opostos, e no momento que a motocicleta entrou na via contrária, o motorista da carreta tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. Após a batida, o motociclista, identificado como Mikael da Silva Souza, 20 anos, ficou preso debaixo da carreta, resultando em ferimentos graves e morte instantânea.

As polícias civil e científica foram acionadas para investigar o ocorrido e fazer a remoção do corpo.

Fonte: Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2024/10:36:25

