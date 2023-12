Babá esfaqueia crianças de 1 e 4 anos de quem tomava conta

Um juiz negou a liberdade provisória a uma mulher de Chicago, nos Estados Unidos, acusada de esfaquear duas meninas de 4 e 1 ano de idade enquanto tomava conta delas.

O crime aconteceu em novembro, quando a polícia encontrou as duas vítimas cobertas de sangue, uma na cozinha e outra no banheiro, da casa da mulher em Lisle.

Jennifer Kouchoukos, de 51 anos, é acusada de duas acusações de tentativa de homicídio em primeiro grau, agressão agravada a uma criança com menos de 13 anos e agressão agravada com uma arma mortal, segundo a ABC News.

No local, as autoridades encontraram várias facas manchadas com o que parecia ser sangue, uma garrafa de vinho vazia e uma garrafa de rum quase vazia, segundo comunicado da polícia.

As meninas foram inicialmente levadas para um hospital local e depois transferidas para o Comer Children’s Hospital em Chicago. Ambas tinham sido esfaqueadas várias vezes nas costas e no peito, mas estão se recuperando.

“Este é um caso extremamente perturbador para todos os envolvidos”, afirmou o procurador-geral do condado de DuPage, Bob Berlin.

“Estamos todos muito gratos pelo fato de os ferimentos sofridos pelas jovens neste caso não serem fatais e de ambas parecerem estar se recuperando”, acrescentou.

Fonte: RepórteMT. e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/12/2023/10:25:00

