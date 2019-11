Vídeo mostra acusado dizendo como matou e carregou corpo em carrinho de mão. Assista

Fonte:DOL Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Matheus foi preso enquanto bebia com amigos no bairro da Cidade Velha. (Foto: reprodução)

(Foto:Reprodução) O jovem Matheus Pinheiro dos Santos confessou a autoria do assassinato de Bianca Cunha da Silva, de 15, a adolescente morta e carregada em um carrinho de mão até o bairro do Mangueirão, em Belém. Após ser preso, ele afirmou ao policiais que cometeu o crime por ciúmes.

