Correios participa de uma das maiores feiras do setor logístico do Brasil

Reconhecido por sua importância no setor logístico e postal, os Correios participam como patrocinador da Feira de Logística, Transporte Multimodal de Cargas, Intralogística e Comércio Internacional – Logistique 2023 .

O evento, considerado referência nacional no segmento, será realizado entre os dias 22 e 24 de agosto, no Complexo de Exposições da Expoville, em Joinville/SC. Além da presença de grandes representantes de toda a cadeia logística, a Feira é uma oportunidade para ampliar networking e atualizar conhecimentos.

Durante os três dias de evento, serão realizadas palestras, seminários e workshops com especialistas do setor, abordando temas relevantes como logística internacional, multimodalidade, tendências de mercado, regulamentações e desafios enfrentados pela indústria. Como patrocinadores, os Correios realizarão palestra com o tema “Caminhos sustentáveis: explorando infraestrutura, transporte e sustentabilidade nos serviços postais”, que será conduzida pelo chefe do Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Operacional dos Correios, Frank Schneider Carvalho de Moura.

A estatal contará ainda com um estande para apresentar diversos serviços, entre eles o Locker, o armário inteligente dos Correios, como também bicicleta elétrica e veículo. A participação dos Correios também visa buscar mais conhecimento das inovações no mercado logístico para que possam ser agregadas às atividades de transporte da empresa.

A ação fortalece a identidade corporativa, a imagem institucional e os pilares da marca Correios, promove a visibilidade e o reconhecimento dos Correios como patrocinadores juntos aos públicos de seu interesse, agregando valor à marca por se tratar de um projeto que associa a marca da empresa a um dos maiores eventos do país e de grande destaque nacional e internacional.

Logistique – Com mais de 100 expositores e 12 mil participantes, a Feira é uma das maiores e mais importantes plataformas de negócios para o mercado logístico no Brasil, onde reúnem-se as principais inovações e soluções para toda a cadeia logística, intralogística, transporte multimodal de cargas, TI e gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Com expectativa de ser a maior edição dos últimos anos, a Logistique 2023 também terá a participação de portos e aeroportos nacionais e internacionais. Estes, por sua vez, irão compartilhar cases e apresentar soluções em tecnologia, equipamentos e serviços para o trade logístico.

Serviço

Logistique 2023 – Feira de Logística, Transporte Multimodal de Cargas, Intralogística e Comércio Internacional

Local: Complexo de Exposições da Expoville, Joinville/SC

Data: 22 a 24 de agosto de 2023

Entrada franca

Mais informações no site do evento

Fonte: PA – Correios – Imprensa – Caixa Postal/Foto:Reprodução e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2023/17:41:06

