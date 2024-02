(Foto: Reprodução)- As imagens do motociclista se tornaram virais.

Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais mostra um motociclista que bateu em um caminhão na rodovia Fausto Santo Mauro (SP 191) em Rio Claro. No vídeo é possível ver que a moto passa dos 190 km/h. Apesar da alta velocidade, num local onde o limite é 100 km/h, o motociclista teve ferimentos no corpo e uma fratura na perna.

Nas imagens é possível ver que o motociclista tinha uma câmera presa ao seu corpo, possivelmente no capacete, e ela registrou a pancada, que aconteceu em 8 de fevereiro.

Com a batida no caminhão, o motociclista acaba arremessado. O condutor foi socorrido e levado para a Santa Casa de Rio Claro. A Polícia Rodoviária atendeu o acidente.

As imagens são das redes sociais.

Vídeo:

Vídeo mostra motociclista em alta velocidade e batendo em caminhão na SP 191 .

— Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 21, 2024

Fonte: Com informações do G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2024/18:56:21

