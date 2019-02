VÍDEO mostra o momento exato em que barragem da Vale se rompe em Brumadinho

Vídeo mostra o momento exato em que barragem da Vale estoura em Brumadinho(Reprodução Youtube)-

Uma câmera registrou o momento exato em que a Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão se rompeu em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As imagens que o JORNAL FOLHA DO PROGRESSO teve acesso estão disponivel no canal do youtube.

Eram 12h28min24s de sexta-feira (25) quando a parte inferior do reservatório começou a ceder e liberou uma avalanche devastadora de rejeitos de mineração.

Em três minutos, tudo que está abaixo da barragem está completamente engolido pela lama por quilômetros. Em poucos minutos, o ‘tsunami’ destroi prédios da Vale, máquinas de mineração, trem, ponte, casas, pousadas, currais, área de mata.

Mais do que isso, a onda de lama causou uma tragédia humana. São 110 mortos confirmados (71 identificados) e 238 desaparecidos até as 15h desta sexta (1º).

