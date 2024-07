Vídeo mostra resgate de arraia lixa em praia no Pará; assista

Corpo de Bombeiros resgatam arraia lixa encontrada na praia do Atalaia, em Salinópolis. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

A arraia-lixa estava em lago que se formou durante a maré baixa na praia do Atalaia, em Salinópolis.

Uma arraia lixa foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na praia do Atalaia, em Salinópolis, região nordeste do Pará, nesta segunda-feira (1). Ela estava em um pequeno lago (ou piscina) que se forma durante a maré baixa.

O tamanho do animal impressionou os banhistas. Um deles, Richard Marques, gravou vídeos com o celular e compartilhou nas redes sociais. Assista ao vídeo abaixo.

“Olha aí, galera, para ficar de alerta. Aqui na praia do Atalaia, início do verão. As crianças já iam brincar na poça d’água, mas olha o tamanho da arraia aqui. Só esperando um pé”, narra o internauta em um dos vídeos.

O comentário sobre a ‘espera de um pé’ é sobre a possibilidade de um acidente, caso alguém pise no animal, que possui um ferrão.

Por sorte, a aparição desta arraia não resultou em nenhum acidente e o procedimento adotado foi o correto: acionaram os bombeiros, que fizeram o resgate e colocaram ela de volta ao seu habitat.

A arraia lixa pode alcançar até três metros de comprimento e dois metros de largura, podendo pesar até 100 quilos. Esta espécie vive em águas rasas e se alimenta de crustáceos, moluscos e pequenos peixes.

Salinópolis, distante a 224 quilômetros de Belém, capital do Pará, é banhada pelo oceano Atlântico e concentra as praias de mar mais procuradas por turistas durante o mês de julho, período das férias escolares.

Inclusive, a praia do Atalaia é uma das poucas em que se permite a circulação de carros pela faixa de areia. Nesta época do ano, quando ocorre a alta temporada, muitos carros ficam atolados. Veja:

A região também é berçário para a reprodução de tartarugas marinhas que depositam seus ovos nas faixas de areia. Durante este período, o acesso de carros fica restrito em parte da praia.

