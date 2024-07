Ex-candidata a vereadora de Cascavel é presa após matar marido a facadas enquanto ele dormia

(Foto: reprodução)- Uma mulher de 34 anos, identificada como Jocasta Paola Weber, ex-moradora de Cascavel, está sendo acusada de assassinar seu marido, Marco Antônio Ferreira Maciel Júnior, de 44 anos, em Vicente Pires, no Distrito Federal.

Jocasta e Marco Antônio viviam juntos há 8 anos em um condomínio alugado. A vítima era pai de um jovem de 24 anos com deficiência, fruto de um relacionamento anterior, enquanto ela é mãe de um rapaz de 18 anos e uma menina de 9 anos.

Apesar de relatos de discussões ao longo do relacionamento, apenas um incidente de agressão física foi registrado entre o casal. No entanto, a convivência pacífica foi abalada quando Jocasta supostamente descobriu a infidelidade do marido.

Investigações indicam que a mulher teria escondido um celular no carro de Marco Antônio para confirmar suas suspeitas de traição. Após a confirmação, uma discussão acalorada ocorreu no quarto do casal durante a madrugada de quarta-feira (26), culminando no assassinato de Marco, que foi brutalmente esfaqueado enquanto dormia.

Após o crime, Jocasta decidiu fugir do Distrito Federal. Questionada pelos filhos sobre a decisão repentina, Jocasta respondeu de forma agressiva, ordenando que arrumassem suas coisas. Ela planejava deixar o enteado no Rio Grande do Sul e a filha no Paraná, prometendo voltar para se entregar às autoridades.

Durante a fuga, Jocasta sofreu um acidente na BR-040, sendo resgatada por um sargento da Polícia Militar do DF. Apesar do ocorrido, ela continuou a fuga, mas foi presa pela Polícia Rodoviária Federal na manhã da última quinta-feira (27), em Campo Mourão (PR).

Segundo apurado pela CGN, nas eleições de 2020 Jocasta foi candidata a vereadora de Cascavel, entretanto só obteve 6 votos.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2024/08:56:32

