Corpo de trabalhador que desapareceu em rio de Belém é encontrado

Alexandre morreu afogado em rio de Belém após o trabalho — (Foto:Reprodução)

Testemunhas levantam hipótese de que cobra pode ter puxado a vítima para fundo do rio. Ele entrou na água após o trabalho e pediu ajuda após sentir algo prendendo.

O corpo de homem que desapareceu na terça-feira (9) no rio Guamá, em Belém, foi encontrado nesta quarta-feira (10). Alexandre de Souza Oliveira, de 30 anos, estava realizando reparos em uma balsa no porto do Arapari pouco antes de afundar no rio.

As pessoas que estavam próximas dele no momento do afogamento relataram que pouco antes de desaparecer, a vítima pediu ajuda ao pai, que trabalha junto com ele. Alexandre teria dito que algo estava o prendendo e puxando para o fundo.

“Dizem que foi uma cobra, algum bicho, pelo que aconteceu, puxou ele para o fundo”, conta Orival Júnior, que trabalha de segurança no porto.

Questionados pelo g1, os bombeiros e a polícia não informaram se foi encontrado no local ou no corpo de Alexandre algum indicio apontando para a possibilidade de ele ter sido atacado por algum animal. A equipe dos bombeiros foi acionada por volta das 18h30.

“O trabalhador de reparos em balsas da área da Bernardo Sayão, mergulhou no rio e não conseguiu retornar às margens. O corpo foi encontrado próximo ao local onde desapareceu”, informou os bombeiros em nota.

Segundo o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, até o início da tarde a família dele estava sendo atendida para liberação do corpo. O g1 procurou a polícia para saber se o caso será investigado, mas não teve resposta.

Por g1 Pará — Belém

